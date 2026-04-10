В Пасхальные выходные в Пермском крае ожидается потепление до +14°С

Осадки в Пермском крае прекратятся в выходные, однако потепление в центральных районах, включая Пермь, будет постепенным, сообщил доктор географических наук Андрей Шихов.
В ночь на субботу прекратится заток холода с востока. На большей части края ожидается от 0 до −3°С, по северу при малооблачной погоде до −10°С. Днём на севере будет ясно, на юге возможны прояснения, в центральных районах сохранится облачность.
На крайнем юге воздух прогреется до +10°С, на севере до +7… +9°С, а в центральных районах и в Перми — всего +2… +4°С. Переход через ноль в Перми произойдёт около 11 часов утра.
В воскресенье установится ясная погода на большей части края. Ночью будет прохладно: от −1°С до −6°С по краю, в Перми −2… −4°С. Днём при ярком солнце воздух прогреется до +9… +12°С, по югу до +14°С, в Перми до +10… +12°С. Выпавший снег полностью растает.
Начало следующей недели также будет тёплым. В понедельник ночью −4… +1°С, днём +11… +16°С, в Перми до +15°С. Во вторник на юге края возможно до +15… +17°С, в Перми до +15°С, однако на севере уже начнёт холодать.
Период с 11 по 16 апреля в целом будет теплее нормы примерно на 2 . Вся первая половина апреля, несмотря на снегопады, также окажется значительно теплее обычного. При этом резких подъёмов воды в реках не ожидается.