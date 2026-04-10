Яйца, куличи и пасха. Учёные рассказали об истории пасхальной традиции

Православная Пасха в 2026 году отмечается 12 апреля. Для россиян праздник входит в тройку наиболее важных, уступая лишь Новому году и Дню Победы. Подробнее о том, как появилась Пасха и почему принято печь куличи и красить яйца, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Суть Пасхи.
Христианская Пасха исторически произошла от иудейского Песаха. Как рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры «Государственное управление и история» ПНИПУ Михаил Нечаев, согласно библейскому повествованию, фараон жестоко угнетал израильтян, приказывая убивать всех новорождённых мальчиков, чтобы остановить размножение народа. Страдая от гнёта, израильтяне взывали к Богу, который избрал пророка Моисея, чтобы тот потребовал от фараона прекратить мучить народ.
После отказа Бог наслал на Египет десять казней, и последняя из них заставила фараона отпустить израильтян, что и стало их исходом из рабства. В ту ночь Ангел Божий поражал египетских первенцев, но проходил мимо домов израильтян, чьи дверные косяки были помечены кровью жертвенного ягнёнка. В память об этом избавлении был установлен иудейский праздник Песах.
Михаил Нечаев объяснил, что для христиан этот праздник стал прообразом событий, связанных с Иисусом Христом. В Ветхом Завете жертвенный агнец спасал первенцев от гибели, а в Новом Завете Христос понимается как Агнец Божий, чья жертва избавляет от духовной смерти. Апостол Павел называет Его «наша Пасха», проводя параллель с ягнёнком, чья кровь спасла людей от гибели.
Поскольку распятие Христа произошло в период подготовки к Песаху, его крестная смерть воспринимается как новая искупительная жертва за грехи человечества, а воскресение — как победа над смертью. Таким образом, иудейский праздник освобождения от физического рабства в христианской традиции переосмысляется как торжество победы над духовной смертью и дарования вечной жизни.
Изначально у христиан этот праздник включал две части. «Пасха Крестная» была посвящена воспоминанию о страданиях и смерти Христа, сопровождалась строгим постом и завершалась в воскресенье. «Пасха Воскресная», посвящённая Воскресению Христову, отмечалась гораздо дольше — целых 50 дней, вплоть до Пятидесятницы (дня Сошествия Святого Духа). Со временем именно Воскресная Пасха стала центральной и заняла главное место, превратившись в «праздник праздников и торжество из торжеств».
История появления традиционных праздничных блюд.
Как отметил кандидат социологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Константин Антипьев, для большинства современных людей пасхальные блюда воспринимаются скорее как яркая и вкусная традиция, не требующая особых усилий, чем как религиозный обряд. Даже многие верующие не всегда могут объяснить символику кулича или крашеных яиц, следуя этим обычаям больше по привычке, чем осознанно.
По его словам, первоначальный смысл во многом утрачен, однако сама традиция сохраняется благодаря своей наглядности и доступности: кулич сегодня чаще покупают, чем готовят дома, а пасхальные угощения может позволить себе любой человек вне зависимости от вероисповедания, не связывая это с посещением храма или молитвой.
Зачем красят яйца на Пасху?
Михаил Нечаев рассказал, что наиболее известное предание связывает традицию окрашивания яиц с Марией Магдалиной. Согласно легенде, она пришла к римскому императору Тиберию, чтобы возвестить о Воскресении Христа, и преподнесла ему обычное куриное яйцо. Император усомнился в её словах, заметив, что это столь же невероятно, как если бы белое яйцо вдруг стало красным. Однако, как гласит предание, в тот же момент яйцо в его руке действительно приобрело красный цвет.
В православной традиции изначально яйца окрашивали исключительно в красный цвет — он олицетворял кровь, которую пролил Христос. Для этого использовали натуральные средства: насыщенный отвар луковой шелухи, а также сок свёклы и вишни. Со временем палитра расширилась, а на скорлупе начали появляться узоры, каждый из которых имеет своё символическое значение.
Когда и зачем стали печь куличи?
По словам Михаила Нечаева, история кулича уходит корнями в апостольские времена — приблизительно в 30−100 годы нашей эры. После Вознесения Христа ученики, собираясь на трапезу, оставляли в центре стола свободное место и клали перед ним хлеб, веря, что воскресший учитель незримо присутствует среди них. Со временем эта традиция закрепилась в церковной практике в виде артоса — большого освящённого хлеба, который на протяжении всей Светлой седмицы хранится в храме, а привычный кулич стал своего рода его «домашним» аналогом.
В старину куличи пекли без форм — просто в виде круглого хлеба. Привычный нам высокий цилиндрический силуэт, схожий с ромовой бабой, появился в России только в XIX веке и был заимствован из европейской кулинарной традиции.
Что символизирует творожная пасха?
Как отметил Михаил Нечаев, творожная пасха получила распространение главным образом в России и Беларуси. Её традиционно готовят в форме усечённой пирамиды, которая символизирует Голгофу и Гроб Господень. На сторонах формы обычно изображают буквы «ХВ» — «Христос Воскресе!».
Блюдо делают из протёртого творога, масла, сметаны и изюма без выпечки, что подчёркивает его особую, «чистую» символику. Появление творожной пасхи на праздничном столе одновременно напоминает о жертве Христа, выражает радость его воскресения и символизирует дарование вечной жизни всем верующим.
Откуда появился пасхальный заяц?
Пасхальный заяц пришёл в современную культуру из народных традиций Германии. Первое письменное упоминание относится к 1682 году — немецкий учёный Георг Франк фон Франкенау описал обычай, согласно которому заяц прячет окрашенные яйца, а затем их с радостью ищут дети. С немецкими переселенцами традиция попала в Америку в XVII-XVIII веках и постепенно распространилась по всему западному миру.
По словам Константина Антипьева, на западе персонаж превратился в значимую часть коммерческой и детской культуры. Христианская символика Пасхи и образ Христа могут быть сложны для восприятия маленькими детьми, тогда как пасхальный заяц ассоциируется с ярким, сказочным праздником. В сочетании со сладостями и подарками он делает Пасху по значимости сопоставимой с Рождеством и днём рождения.
Однако в России он так и не стал популярным символом праздника: хотя его можно было встретить на некоторых дореволюционных пасхальных открытках, массового распространения этот образ не получил.