Романтическое знакомство в соцсети обошлось машинисту из Калининграда в 330 тысяч рублей

В одной из социальных сетей мужчина познакомился с девушкой. В процессе общения она представилась брокером и предложила помощь в выгодном инвестировании. В течение двух недель «подруга» убеждала калининградца в успешности сделок, демонстрируя поддельные примеры. В итоге мужчина оформил кредит и перевёл на счета, указанные злоумышленницей, свыше 330 тысяч рублей. Сразу после получения денег аккаунт девушки исчез, а переписка прекратилась.