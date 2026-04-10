Беспрозванных вручил медаль «80 лет Калининградской области» участнику штурма Кёнигсберга

В пятницу, 10 апреля, участник штурма Кёнигсберга, почетный гражданин Калининграда и Черняховска Зия Салихов одним из первых в регионе получил памятную медаль к 80-летию Калининградской области. Награду ему вручил губернатор Алексей Беспрозванных, поздравив ветерана с Днем героического штурма и взятия Кёнигсберга.
Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Отмечается, что фронтовику 103 года, он живет в Калининграде с семьей.
Зия Салихов ушел на фронт в 19 лет в 1941 году, защищал Москву, освобождал Вязьму, Смоленск, участвовал в Восточно-Прусской операции: в составе 11-й гвардейской армии штурмовал Инстербург и Кёнигсберг, дошел до Пиллау. Дважды был тяжело ранен.
Юбилейная медаль «80 лет Калининградской области» учреждена Указом губернатора. Ее в течение года получат 710 ветеранов становления региона.