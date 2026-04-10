Беспрозванных вручил медаль «80 лет Калининградской области» участнику штурма Кёнигсберга

Зия Салихов ушел на фронт в 19 лет в 1941 году, защищал Москву, освобождал Вязьму, Смоленск, участвовал в Восточно-Прусской операции: в составе 11-й гвардейской армии штурмовал Инстербург и Кёнигсберг, дошел до Пиллау. Дважды был тяжело ранен.