В Башкирии создадут программу для повышения престижа профессии педагога

Сегодня на пленарном заседании восьмого форума школьного образования «Взлетай!» Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству, министерству просвещения, агентству по печати и СМИ региона разработать республиканскую программу по повышению престижа педагогического труда, подчеркивать его значимость. Радий Хабиров отметил, что для этого нужно задействовать все имеющиеся ресурсы.
«Это вопрос отношения общества, государства, людей. Представьте мне комплексный план дорожной карты в течение месяца. Туда должны войти организационные мероприятия, надо посмотреть нашу наградную политику, информационное направление, нужен системный подход. Ваша задача, чтобы когда мы в класс приходили и спрашивали: “Кем вы хотите стать?” — они поднимали руки и говорили, что хотят стать учителями. Вот это самое лучшее, что мы с вами отсюда сегодня унесём», — сказал Радий Хабиров.
Ранее Главе Башкирии показали в Уфе выставку образовательного форума «Взлетай!».