В нижегородском селе возле дома образовался карстовый провал

Карстовый провал образовался возле дома в деревне Валтово Навашинского округа Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию.
Глубина провала, образовавшегося утром 10 апреля возле двухквартирного жилого строения, составляет четыре метра, диаметр — шесть метров.
По сообщению властей, грунт продолжает обваливаться, существует угроза разрушения дома. Из одной квартиры хозяйку уже эвакуировали, собственниками другой квартиры также предложено помещение для эвакуации.
В настоящее время организован контроль за ситуацией, а после обследования территории, будут приняты меры по засыпке провала.