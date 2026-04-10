Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нижегородском селе возле дома образовался карстовый провал

Карстовый провал образовался возле дома в деревне Валтово Навашинского округа Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию.

Глубина провала, образовавшегося утром 10 апреля возле двухквартирного жилого строения, составляет четыре метра, диаметр — шесть метров.

По сообщению властей, грунт продолжает обваливаться, существует угроза разрушения дома. Из одной квартиры хозяйку уже эвакуировали, собственниками другой квартиры также предложено помещение для эвакуации.

В настоящее время организован контроль за ситуацией, а после обследования территории, будут приняты меры по засыпке провала.