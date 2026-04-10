Сельхозпредприятия Нижнего Новгорода завершают подготовку к посевной кампании

Нижегородские сельхозпредприятия завершают подготовку к весенней посевной кампании. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он отметил, что рекордное количество выпавшего этой зимой снега пошло на пользу озимым культурам — высокий снежный покров защитил почву от промерзания.
«Сейчас аграрии проверяют семенной материал и закупают удобрения. На сегодняшний день готовность техники к полевым работам составляет почти 90%, до конца недели осмотр будет завершен», — написал мэр.
По словам Юрия Шалабаева, площадь посевов в этом году составит 19,5 тыс. га. Озимая пшеница, из которой пекут хлеб, а также производят макаронные изделия, крупы и корма, будет посеяна на площади 6,4 тыс. га. Общая площадь посевов яровых культур составит порядка 13 тыс. га, в том числе 6,2 тыс. га составит посевная площадь зерновых и зернобобовых культур. Кроме того, на площади почти 7 тыс. га будут посеяны кормовые травы.
«Фермерами к посеву приобретены новые сорта семян яровых, поэтому ожидаем в этом году увеличение урожайности», — поделился глава города.
Юрий Шалабаев также выразил надежду, что погода будет благоприятствовать сельхозпроизводителям на разных этапах посевных работа и созревания растений.