Сельхозпредприятия Нижнего Новгорода завершают подготовку к посевной кампании

По словам Юрия Шалабаева, площадь посевов в этом году составит 19,5 тыс. га. Озимая пшеница, из которой пекут хлеб, а также производят макаронные изделия, крупы и корма, будет посеяна на площади 6,4 тыс. га. Общая площадь посевов яровых культур составит порядка 13 тыс. га, в том числе 6,2 тыс. га составит посевная площадь зерновых и зернобобовых культур. Кроме того, на площади почти 7 тыс. га будут посеяны кормовые травы.