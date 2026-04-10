Администрация США вступила в конфликт с ЕС из‑за штрафов IT-гигантам

За два года Еврокомиссия предъявила американским IT-гигантам шесть крупных штрафов. Как пишет издание, три из них были вынесены в рамках антимонопольного законодательства ЕС, а остальные — в соответствии с законами о цифровых рынках и цифровых услугах (DMA и DSA), которые вступили в силу в последние годы.
Общая сумма рестрикций достигла около $7 млрд. Штрафы распределились следующим образом:
Март 2024 года, Apple — €1,84 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов;
Ноябрь 2024 года, Meta — €797 млн за «связывание» сервиса Facebook Marketplace с основной соцсетью (признана в России экстремистской и запрещена);
Апрель 2025 года, Apple — €500 млн и Meta — €200 млн за первые нарушения DMA;
Сентябрь 2025 года, Google — €2,9 млрд за антиконкурентные практики в поисковой выдаче;
Декабрь 2025 года, X — €120 млн за нарушения требований DSA о прозрачности и борьбе с дезинформацией.
Компании оспаривают штрафы в судебном порядке, однако по закону они обязаны вносить обеспечительные платежи или предоставлять банковские гарантии.
Еврокомиссия настаивает, что меры являются законным инструментом для обеспечения честной конкуренции. «Все компании, ведущие бизнес в ЕС, подотчетны европейским гражданам и должны уважать правила, созданные для их защиты», — заявила представительница Еврокомиссии в интервью CNBC. Она отметила, что штрафы — это крайняя мера, когда все попытки договориться провалились.
Администрация Дональда Трампа обвиняет ЕС в создании избыточного регуляторного барьера, который ставит под угрозу участие Европы в будущей экономике. В феврале 2026 года президент США подписал меморандум, который грозит введением пошлин в ответ на цифровые налоги и штрафы.
