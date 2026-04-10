Учеба на ладони: какие возможности есть в приложении «Госуслуги Моя школа»

Сейчас у детей активная жизнь и довольно большая нагрузка: им нужно хорошо учиться в школе, успевать на дополнительные занятия, а еще находить время на хобби и общение с друзьями. Справиться со всем этим помогают удобные цифровые решения: онлайн-ежедневники и планировщики, виртуальные доски. Кроме того, за последний год популярным стало приложение «Госуслуги Моя школа», созданное при поддержке нацпроекта «Экономика данных». С его помощью родители могут просматривать школьное расписание, следить за успеваемостью и даже видеть, где находится ребенок. Подробнее о новых функциях приложения и о том, как школьнику подключиться к платформе, — в нашем материале.
От школьного расписания до оценок.
«Госуслуги Моя школа» запустили в России в мае 2025 года. Меньше чем за год его установили более 9 млн детей и их родителей. Активнее всего приложение скачивают в Московской, Самарской, Ленинградской, Свердловской областях и Краснодарском крае. Все регионы подключаются постепенно. Для этого школы передают информацию об учениках в электронный дневник, а затем — в «Госуслуги Моя школа».
Приложение аккумулирует всю информацию о школьной жизни ребенка, в том числе расписание уроков, домашние задания, оценки. «Родители получают больше инструментов для поддержки, школьники — удобные сервисы для учебы и организации времени, а школы — канал для оперативной обратной связи», — отметили в Минцифры РФ.
В приложении собраны все базовые функции, которые помогают скорректировать учебный процесс и ежедневную нагрузку. Например, мама или папа могут в любой момент зайти в «Госуслуги Моя школа» и посмотреть расписание уроков, домашние задания и оценки, отследить успеваемость и понять, какие предметы ребенку стоит подтянуть. Благодаря этому школьники не забывают важную информацию, а у родителей есть возможность помочь им с планированием учебы. Ребенок может поделиться расписанием, заданиями и оценками с членами семьи, а они, в свою очередь, — поддержать его и похвалить прямо в приложении. Отдельный блок посвящен статистике по контрольным и проверочным работам. Наглядная аналитика показывает динамику результатов школьника и помогает лучше понимать его прогресс по разным предметам.
«“Госуслуги Моя школа” становится надежным связующим звеном между школой и семьей. Необходимые данные подтягиваются из защищенной экосистемы “Госуслуг”, благодаря чему сервис остается безопасным и интуитивно понятным для каждого пользователя», — отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края, вошедшего в топ-5 регионов по количеству пользователей приложения, Станислав Завальный.
В приложении есть и универсальная библиотека цифрового образовательного контента. В ней собраны дополнительные задания, объяснения тем. Чтобы просмотреть их, необходимо перейти по ссылке, полученной от учителя. После этого на экране появится QR-код, который сканирует ресурс «Госуслуги Моя школа». Также перейти к материалу можно, открыв ссылку в любом браузере. Понадобится лишь ввести логин и пароль от «Госуслуг».
Новый функционал.
Один из главных инструментов приложения — семейный планировщик. В календаре можно добавлять школьные и внешкольные события, планировать кружки, секции и встречи с репетиторами. А после обновления создавать повторяющиеся события для регулярных занятий.
В новой версии приложения расширили инструменты для работы с оценками. Например, появилась пометка о возможности исправить оценку с указанием крайней даты. Теперь и родители, и дети могут заранее видеть график предстоящих контрольных работ и равномерно распределять нагрузку.
В числе новых функций, которые постепенно становятся доступны для всех пользователей, — определение местоположения ребенка на карте. Для корректной работы необходимо, чтобы школьник разрешил доступ к геолокации на своем телефоне.
С марта 2026 года в приложении появилась интеграция с голосовым помощником. Теперь через «Алису» можно узнать расписание, задания и оценки. Чтобы подключить «умное» устройство, необходимо открыть «Госуслуги Моя школа», перейти в раздел «Настроить Алису». Получите код привязки из пяти цифр, затем произнесите «Алиса, запустите навык “Моя школа”» и продиктуйте код. В дальнейшем для запуска достаточно произнести «Алиса, включи навык “Моя школа”» и задать интересующий вопрос.
Как подключиться к приложению.
Чтобы пользоваться приложением «Госуслуги Моя школа», необходимо выполнить несколько шагов.
1. Установите приложение на телефон. Скачать его можно в официальных магазинах, например Rustore. Также есть и веб-версия.
2. Авторизуйтесь на «Госуслугах» и создайте карточку ребенка — отдельную страницу внутри учетной записи родителя. Необходимы свидетельство о рождении, выданное в России или российских консульствах, СНИЛС, паспорт (для детей от 14 лет).
3. Включите автоматическое обновление данных из ЗАГСа, чтобы в ведомстве проверили информацию о ребенке. Этот процесс занимает от 15 минут до 30 календарных дней.
4. Перейдите в карточку ребенка и в блоке «Учетная запись ребенка» нажмите «Создать». Если в семье несколько детей, то понадобятся отдельные карточки на каждого из них.
5. Когда карточка будет готова, зайдите в «Госуслуги Моя школа», выберите ребенка из списка и подтвердите согласие на обработку персональных данных, получение информации об успеваемости и доступ к образовательному контенту. Дети от 14 лет могут дать согласие самостоятельно.
6. Выберите регион, в котором находится ваша школа, и пользуйтесь возможностями сервиса.
Если регион, в котором живет школьник, пока не подключен к приложению, то вы сможете использовать ограниченный набор инструментов. Из функций доступно планирование событий в разделе «Расписание». Домашние задания, оценки и расписание уроков отображаться не будут.
Использование приложения добровольное: доступ к данным есть только у родителя и ребенка, а информация из школы отображается с их согласия.
«Госуслуги Моя школа» — одно из популярных и востребованных приложений портала государственных услуг. Ежедневно им пользуются до 1,5 млн человек. Подобные цифровые решения для удобства жителей нашей страны создают при поддержке нацпроекта «Экономика данных». Также по нацпроекту развивают электронный документооборот, инфраструктуру для доступа в интернет и защиты от кибермошенников.