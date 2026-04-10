Весенний сезон охоты открывается в Нижегородской области

В Нижегородской области стартует сезон любительской и спортивной охоты на боровую дичь. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе, уточнив, что в южной зоне региона охота открывается с 11 по 20 апреля, а в северной зоне — с 18 по 27 апреля. Для законной добычи глухаря, тетерева или вальдшнепа охотникам необходимо иметь при себе охотбилет, разрешения на оружие и добычу ресурсов, а также путевку при нахождении в закрепленных угодьях.