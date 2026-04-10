Весенний сезон охоты открывается в Нижегородской области

В Нижегородской области стартует сезон любительской и спортивной охоты на боровую дичь. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе, уточнив, что в южной зоне региона охота открывается с 11 по 20 апреля, а в северной зоне — с 18 по 27 апреля. Для законной добычи глухаря, тетерева или вальдшнепа охотникам необходимо иметь при себе охотбилет, разрешения на оружие и добычу ресурсов, а также путевку при нахождении в закрепленных угодьях.
В весенний период действуют строгие правила: охота на вальдшнепа разрешена только на вечерней тяге, на тетерева — из укрытия на току, а на глухаря — с подхода на току. Сроки охоты на водоплавающую дичь (гусей и селезней) также разграничены: с 18 апреля на юге и с 25 апреля на севере овбласти. Ограничение периода охоты десятью днями в каждой зоне помогает снизить нагрузку на экосистему в период размножения птиц.
Нарушителям правил грозит административная и уголовная ответственность по статье 258 УК РФ, включая возмещение ущерба природе. Жителей региона, ставших свидетелями браконьерства, просят сообщать об инцидентах в круглосуточную экологическую службу. Проверки на предмет соблюдения законодательства будут проводиться профильным министерством в течение всего сезона.
Ранее сообщалось, что в лесах Нижегородской области стало больше лосей и косуль.