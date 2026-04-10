В Калининграде ищут подрядчика для ремонта школы № 9 за 189 млн рублей

В Калининграде ищут подрядчика, который займётся комплексным капитальным ремонтом здания школы № 9 имени Героя Советского Союза старшего лейтенанта Дьякова. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Способ проведения закупок — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 20 апреля, итоги подведут 22 апреля. На работы выделяют 189 825 180 ₽ Закончить их необходимо не позднее 31 августа 2027 года.
На первом этапе подрядчику предстоит провести демонтаж старых конструкций, отремонтировать кровлю, устроить парапеты, а также выполнить часть фасадных работ. Эти мероприятия запланированы на лето 2026 года.
Основной объём работ придётся на лето 2027 года. В этот период предусмотрен ремонт оставшейся части фасада, лестниц и крылец, козырьков и отмостки. Кроме того, в здании обновят инженерные системы: холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, канализацию и ливневую систему.
Проект включает и внутренние работы: отделку стен и потолков, замену окон и дверей, устройство полов и перегородок, ремонт лестничных клеток. Отдельно предусмотрен монтаж вентиляции, в том числе в спортзале и пищеблоке.
Анонс закупки был размещен в феврале текущего года. Как ранее сообщили «Новому Калининграду» в региональном министерстве образования, всего в 2026 году планируют провести ремонтные работы в 11 школах областного центра. Речь идёт о гимназии № 40, лицеях № 18, 23, 35 и 49, школах № 5, 9, 11, 24, 43 и 50. Список запланированных работ, как уточнили в министерстве, везде разный.