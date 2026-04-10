В Калининграде ищут подрядчика для ремонта школы № 9 за 189 млн рублей

Анонс закупки был размещен в феврале текущего года. Как ранее сообщили «Новому Калининграду» в региональном министерстве образования, всего в 2026 году планируют провести ремонтные работы в 11 школах областного центра. Речь идёт о гимназии № 40, лицеях № 18, 23, 35 и 49, школах № 5, 9, 11, 24, 43 и 50. Список запланированных работ, как уточнили в министерстве, везде разный.