Региональный чемпионат высоких технологий стартовал в Саратовской области

Церемония открытия регионального чемпионата высоких технологий в Саратовской области прошла 6 апреля. Соревнования организованы по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
«Чемпионат высоких технологий — это уникальная площадка, где студенты и молодые специалисты демонстрируют свои навыки в самых передовых и востребованных компетенциях. Соревнования направлены на развитие инновационных технологий и укрепление технологического суверенитета нашей страны», — поделилась заместитель главы министерства Людмила Григорьева.
Площадками для чемпионата стали Саратовский архитектурно-строительный колледж, Энгельсский промышленно-экономический колледж и Балашовский техникум механизации сельского хозяйства. Участники проверяют навыки в четырех компетенциях: «Технологии искусственного интеллекта для автоматизации складских логистических процессов», «Аналитик транспортных данных», «Техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии» и «Производство и обслуживание бортового технического радиоэлектронного комплекса летательного аппарата».
Количество участников регионального чемпионата, включая внутренние отборы, по сравнению с 2025 годом увеличилось в 18 раз. Внутренний отбор объединил 253 конкурсанта. В соревнованиях регионального этапа выступают 20 конкурсантов. Деловая программа проходит с 6 по 13 апреля в 21 образовательной организации Саратовской области.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.