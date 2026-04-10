Александр Новак наградил победителей Национальной премии «Наш вклад»

Вице-премьер РФ Александр Новак принял участие в торжественной церемонии награждения победителей национальной премии «Наш вклад», сообщили в правительстве.
Всего на нее поступили 792 заявки из всех регионов страны. Из них отбор прошли 644 проекта от 362 организаций: российских бизнес‑компаний и некоммерческих организаций (НКО), ведущих социальную и благотворительную деятельность. С 2021 года число участников и финалистов выросло в четыре раза. Отметим, что премия «Наш вклад» оценивает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов.
«Национальная премия “Наш вклад” наглядно демонстрирует, что российские компании и социально ориентированные структуры активно поддерживают векторы, задаваемые государством. И это открывает широкие перспективы для дальнейшего успешного развития нашей страны. Совокупный объем инвестиций участников премии сезона 2025/26 превысил 122 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым сезоном эта цифра увеличилась на 17%. Сегодня бизнес все больше нацелен на продвижение инновационных отраслей экономики, рост производительности труда, поддержку малого и среднего предпринимательства, повышение качества жизни людей и вносит действительно значимый вклад в достижения и результаты, которые демонстрирует Россия», — подчеркнул Новак.
Победители определены в шести номинациях. Это «Госкорпорация и госкомпания» — «Российские железные дороги»; «Крупный бизнес. Сетевой» — «НМГ»; «Крупный бизнес. Регион» — АФК «Система»; «Средний бизнес» — «айФлекс»; «Малый бизнес» — «Школково»; «НКО» — «Национальный инклюзивный комитет».
Наиболее популярными для реализации социальных инициатив чаще всего становятся нацпроекты «Молодёжь и дети», «Семья», «Экологическое благополучие» и госпрограмма «Спорт России». Обновленные национальные проекты реализуются в России с 2025 года по решению Президента РФ Владимира Путина. Они направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семей, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики, технологий и цифровой сферы.