Пробная перепись населения готовится в Беларуси

По решению правительства Беларуси пробная перепись населения проводится не позднее чем за два года до проведения основной переписи, сообщает БелТА со ссылкой на проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь “О переписи населения”.
Программа переписи обязательно включает вопросы по основным демографическим, образовательным, экономическим, национально-этническим характеристикам, жилищным условиям и миграции.
Респонденты могут самостоятельно представить данные через специализированные программы в интернете либо данные собираются в ходе опроса при обходе жилых квартир и домов.
Сбор данных возможен от лиц, достигших 15 лет. Сведения о членах домохозяйства, которые отсутствуют в помещении на момент сбора данных или не достигли 15-летнего возраста, передают совершеннолетние члены семьи.
Во время пробной переписи в одной или нескольких городах проверяются и отрабатываются проекты программы переписи, формы переписных листов, способы сбора данных.
