Воронежская область удержала рост промышленности и закрепилась в лидерах агросектора

Воронежская область по итогам 2025 года продемонстрировала устойчивость ключевых отраслей экономики, несмотря на сохраняющееся внешнее давление. Как следует из отчета губернатора Александра Гусева перед областной думой, валовой региональный продукт приблизился к 1,8 триллиона рублей, а промышленность сохранила стабильную динамику, оставаясь фундаментом экономического развития региона.

Источник: "Российская газета"

Ключевым драйвером роста традиционно выступил аграрный сектор. По итогам года Воронежская область заняла второе место в России по объему производства сельхозпродукции — 476,4 миллиарда рублей. Общий объем продукции АПК приблизился к одному триллиону рублей, что стало рекордным значением для региона. При этом темпы роста отрасли достигли 116,4 процента, существенно опередив среднероссийский показатель в 104,9 процента.

Губернатор подчеркнул, что устойчивость агросектора во многом обеспечена развитием перерабатывающей промышленности. Регион занимает передовые позиции по выпуску растительных и сливочных масел, сахара, сыров и кондитерской продукции. Это позволяет не только увеличивать добавленную стоимость, но и снижать зависимость от внешних рынков.

Промышленный сектор, по оценке областного правительства, сохраняет стабильность за счет активной государственной поддержки и инвестиционной политики. В 2025 году объем господдержки промышленных предприятий превысил 3,6 миллиарда рублей, причем почти 88% средств поступили из федерального бюджета. Параллельно регион развивает инфраструктуру для инвесторов — расширяется особая экономическая зона «Центр», создаются новые индустриальные площадки, включая парк «Черноземье».

Инвестиционная активность остается на высоком уровне. В прошлом году в области реализовывалось 66 крупных проектов с общим объемом инвестиций около 294 миллиарда рублей. Это позволило региону занять седьмое место в национальном рейтинге инвестиционного климата.

Отдельный вклад в экономику вносит строительная отрасль, которая показала темпы роста выше среднероссийских. Власти связывают это с реализацией инфраструктурных проектов и масштабными бюджетными инвестициями, которые в 2025 году превысили 14 миллиардов рублей.