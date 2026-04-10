Общественные пространства приводят в порядок в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству

Глава администрации Автозаводского района проверил работу дорожных и коммунальных служб в микрорайоне Мончегорский.

Источник: Время

Общественные пространства приводят в порядок Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству, объявленного мэром Юрием Шалабаевым. По его поручению главы районных администраций лично контролируют весеннюю уборку подведомственных территорий. В рамках очередной инспекции глава администрации Автозаводского района Александр Нагин проверил работу дорожных и коммунальных служб в микрорайоне Мончегорский, в том числе в сквере, отремонтированном в 2024 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На улице Мончегорской одновременно с ворошением снега и сбором вытаявшего мусора рабочие бригады моют остановочные павильоны, прометают тротуары и приводят в порядок газоны. По словам прораба МБУ «РЭД» Александра Хрусталева, в уборке задействовано шесть бригад, в составе которых трудятся 90 человек.

«Они расчищают прибордюрные полосы по всей сети автомобильных дорог района, моют шумозащитные экраны и откачивают талую воду в проблемных местах. Рабочие трудятся как вручную, так и с помощью механизированной техники: используют самосвалы, грейдеры, вакуумные подметально-уборочные, поливомоечные машины и другое. Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность и комфорт для всех жителей и гостей нашего района», — рассказал он. «Я уже более 20 лет тружусь на уборке дорог. Моя основная задача — очистка прибордюрной зоны с помощью установки-пылесоса. Могу пройти более 20 километров за смену, и это для меня обычное дело. Часто приходится работать по ночам, и, честно говоря, мне это даже больше нравится. Ночью машин меньше, поэтому я могу работать эффективнее. Когда видишь, как город преображается благодаря нашей работе, это очень приятно», — поделился тракторист МБУ «РЭД» Николай Секретарев.

В сквере на улице Мончегорской к главе районной администрации Александру Нагину подошли дети из близлежащих домов и рассказали, что им очень нравится заниматься на скейт-площадке.

«Необходимо провести покраску, ремонт или замену малых архитектурных форм, где это требуется. А также проверить безопасность игровых элементов, чтобы дети могли комфортно играть и заниматься спортом. Отдельная задача — это осмотр деревьев и кустарников на общественных пространствах после зимы. Зеленые насаждения тоже надо привести в порядок: подвязать, выполнить подкормку или обрезку», — дал поручение подрядчику глава районной администрации.

Также Александр Нагин проверил качество уборки во дворах на улицах Мончегорской и Космической. По словам инженера «Жилсервиса № 30» Светланы Боковой, на придомовых территориях активно идет ворошение снега для скорейшего его таяния.

«Начинаем с главного: убираем весь вытаявший мусор и хорошенько рыхлим снег. Работаем командой, бригадным методом. Несколько человек выходят вместе, чтобы быстро расчистить территорию. Ведь на солнце снег уже давно сошел, а вот в тени еще приходится потрудиться!» — доложила она.

По словам главы районной администрации Александра Нагина, работы по благоустройству начались на Автозаводе заблаговременно.

«Мы сейчас активно наращиваем темпы. Основная часть работ выполняется подрядными организациями: дорожными предприятиями, специалистами по озеленению, управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК. При этом к мероприятиям по благоустройству также присоединяются предприниматели и активные жители. Уверен, что благодаря слаженной работе подрядчиков и активному участию автозаводцев мы быстро и качественно наведем порядок в нашем районе», — сказал Александр Нагин. «В настоящее время в Нижнем Новгороде особое внимание уделяется приведению в порядок территорий на объектах ФКГС. Параллельно ведется масштабная работа по вывозу мусора, ремонту проездов, тротуаров и восстановлению поврежденного дорожного полотна, что напрямую влияет на безопасность жителей. Запущен активный этап подготовки городских территорий к летнему периоду. Общественные пространства преображаются день ото дня. Приводятся в порядок зеленые зоны, набережные, скверы и площади становятся эпицентрами преобразований. Активность нижегородцев, которые сообщают о проблемных участках, также помогает скорректировать планы и сделать благоустройство более адресным», — прокомментировал председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству (фракция «Единая Россия») Владимир Солдатенков.

С наступлением теплой погоды нижегородцы уделяют все больше времени прогулкам на свежем воздухе.

«В сквер на улице Мончегорской пришел вместе с детьми. В прошлом году сюда приезжали регулярно. И вот сейчас первый раз в этом году. Площадка нравится: здесь чисто и убрано», — поделился житель Автозаводского района Дмитрий Кузьмин. «Качество уборки устраивает. Видно, что дворники убираются ежедневно. Район заметно преобразился, чувствуется уже весеннее настроение. Убираются отлично. Мы всем довольны», — рассказала местная жительница Ольга Русяева. «Я здесь живу с 78-го года. Когда мы переехали, здесь был заброшенный пустырь. А сейчас спортивная площадка! Все рады. Мы, пожилые, приходим сюда отдыхать. И дети здесь пристроенные — играют, катаются на скейтах. Два года назад, когда сквер открывали, к нам приезжал мэр Юрий Шалабаев, и я лично поблагодарил его за сквер», — сказал пенсионер Юрий Кузин.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше