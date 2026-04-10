Что рассказали гости Радио РБК на ярмарке Non/fiction

В московском «Гостином Дворе» проходит ярмарка литературы Non/fictionвесна 2026 года. Радио РБК — генеральный партнер мероприятия, подробно освещает ключевые события и берет интервью в том числе у ключевых представителей издательского и книжного бизнеса. Они рассказали, как читателю встретиться с нужной книгой, какие жанры сейчас больше всего в тренде и как на рынок влияют блогеры.
Директор по маркетингу «Яндекс. Книги» Дарья Анжело.
Для того чтобы привлечь внимание читателей, издателям нужно изучать, какими книгами они интересуются, говорит Анжело. В «Яндекс. Книгах» для этого запустили знак ЛУЧ: «Литература, увлекшая читателя» «Этим знаком мы отмечаем книгу, которую люди чаще всего выбирают, исследуют до конца. Это уникальная метрика, которая абсолютно объективна», — пояснила она.
Главный редактор «Альпина Проза» Татьяна Соловьева.
Читатель в книгах ищет впечатления и эмоции, поэтому работа продавца заключается не просто в реализации изданий покупателю, указывает Соловьева. Кроме того, книжный рынок, по ее мнению, перенасыщен, поэтому важно дать читателю возможность встретиться «именно с тем автором и той книгой, которые ему понравятся».
Для этого и организуются многочисленные встречи с писателями. «Люди, которые пришли на ярмарку, могут послушать автора, посмотреть, полистать его книгу, послушать, что он говорит о ней, и сделать уже этот выбор более осознанным», — рассказала она.
Директор по маркетингу издательства «Азбука» Дмитрий Еронов.
Участники рынка видят продолжающийся рост популярности отечественных авторов, работающих в разных жанрах — от фэнтези до прозы, говорит Еронов. По его мнению, этот тренд будет только усиливаться благодаря возможности читателей встретиться с писателями на выставках и ярмарках.
«Наверное, тренд этот продолжится, потому что, если посмотреть сейчас на чарты продаж — все больше и больше отличных авторов попадает, все больше и больше тиражей уже даже у признанных мастеров», — рассказал Еронов.
Литературовед, руководитель «Редакции Елены Шубиной» Елена Шубина.
Шубина назвала свою книгу-фаворита, представленную на Non/fictionвесна, — «Николай Заболоцкий. Разрушение мифа» Сергея Белякова. По ее словам, автор «очень оригинально» рассматривает биографию русского поэта.
«Его судьба разделяется на две части. Первая — это вот когда такая авангардная поэзия. И вторая часть жизни — это после лагеря. Это такой консервативный поэт. Как бы два поэта в одном», — пояснила Шубина.
Сооснователь книжного магазина издательства «Подписные издания» Михаил Иванов.
Книжные блогеры стали оказывать большое влияние на выбор читателей, считает Иванов. «Очень возросло влияние книжных блогеров, выкладки в магазинах и, в принципе, какая-то целенаправленная работа издателей по лидерам мнений, по каким-то комьюнити, которые читают определенные жанры и направления», указывает он. Иванов также добавил, что читатели стали больше приобретать книги на маркетплейсах из-за скидок.
Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.
В России растет популярность азиатских авторов, рассказывает Писарева.
«Мы говорим постоянно об этом, мне кажется, уже последние несколько лет, о том, что у нас стабильный курс на Азию. И появляется все больше и больше хороших переводных текстов, и люди знакомятся с новыми именами», — рассказала она.
Писарева также уточнила, что люди больше хотят читать развлекательную литературу, поэтому на столах всегда жанровые тексты: боевая фантастика, детективы, любовные романы.
Генеральный директор Объединенной розничной сети книжных магазинов «Читай-город» и «Буквоед» Александр Брычкин.
Сеть книжных магазинов «Читай-город» растет с точки зрения продаж и притока читателей по сравнению с концом 2025 года, когда наблюдалась отрицательная динамика продаж, говорит Брычкин. Он связывает это с весной и наступлением тепла.
«Если говорить про конец года, он, конечно, был достаточно печальным. Вся розница страдала, и не только книжная. И мы видели отрицательную динамику продаж, отрицательную динамику трафика. Но как только начало теплеть в начале весны, люди стали возвращаться и динамика стала положительной», — пояснил Брычкин.
По его словам, средняя цена книги выросла по сравнению с прошлым годом на 16% за счет того, что меняется структура спроса. «Люди выбирают дорогие, интересные, классные, оформленные подарочные издания», — добавил он.