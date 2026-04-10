Акция «Я выбираю здоровье» собрала свыше 1,5 тыс. жителей Кировской области

Все желающие могли узнать о состоянии своего организма и получить консультации врачей.

Источник: Национальные проекты России

Акция «Я выбираю здоровье» состоялась 7 апреля в Кировской области в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Участниками мероприятия стали более 1,5 тыс. человек, сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций.

Медучреждения Кирова совместно с волонтерами-медиками Кировского медицинского колледжа развернули «точки здоровья» в разных районах города. Также к акции присоединились центральные районные больницы в Вятских Полянах, Кирово-Чепецке, Яранске, Нагорске, Белой Холунице, Уржуме, Свече, Лузе, Зуевке, Оричах и Афанасьеве.

Все желающие могли узнать важные показатели здоровья и получить консультации врачей по результатам проведенных обследований, а также пройти анкетирование и поучаствовать в познавательной викторине «Живи в ритме ЗОЖ!». Особый интерес вызвали такие исследования, как биоимпедансометрия (анализ количества жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы и метаболизма), осмотр полости рта и кожи на наличие новообразований.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.