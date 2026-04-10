Карантин ввели в двух детских садах Нижегородской области из-за ОРВИ

В Нижегородской области за неделю с 30 марта по 5 апреля ОРВИ подхватили порядка 13 тысяч человек. По данным регионального Роспотребнадзора, это сопоставимо с уровнем заболеваемости в конце прошлого октября.
За неделю медики проверили почти 12 тысяч человек. У каждого четвертого (24,5 процента) подтвердился грипп, и в большинстве случаев это был штамм А (H3N2). Помимо него, по области выделены и другие вирусы: риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы и парагрипп.
По данным на 9 апреля, в трех процентах школ и детских садов региона занятия и воспитательный процесс частично приостановлены. А два детских сада и вовсе закрыли полностью. Во всех остальных учреждениях меры предосторожности продолжают действовать: утренние осмотры, усиленная дезинфекция, режим работы бактерицидных облучателей воздуха и регулярное проветривание.
Роспотребнадзор призывает родителей не водить детей с признаками ОРВИ в школы и детсады, а непривитым от гриппа — ограничить посещение общественных мест. При появлении любых симптомов болезни следует оставаться дома и обращаться за медицинской помощью. Эпидемиологи также напоминают о необходимости мыть руки, соблюдать дистанцию в людных местах и вести здоровый образ жизни.