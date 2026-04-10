Карантин ввели в двух детских садах Нижегородской области из-за ОРВИ

За неделю медики проверили почти 12 тысяч человек. У каждого четвертого (24,5 процента) подтвердился грипп, и в большинстве случаев это был штамм А (H3N2). Помимо него, по области выделены и другие вирусы: риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы и парагрипп.