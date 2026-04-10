Губернатор Андрей Бочаров встретился с руководством компании «ЕвроХим»

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров встретился 10 апреля с председателем совета директоров компании «ЕвроХим» Игорем Нечаевым. Стороны обсудили вопросы реализации в совместных производственных и социальных проектов, сообщает пресс-служба администрации региона.
Компания развивает минерально-химический комплекс на базе Гремячинского месторождения калийных солей на территории Котельниковского района.
«Радует, что в семьях работников нового ГОКа активно рождаются дети — за последние три года уже более 380 малышей», отметил губернатор.
В ходе встречи шла речь о развитии социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры Котельниковского промышленного узла и региона в целом.
Накануне Андрей Бочаров провел рабочую встречу с министром юстиции Константином Чуйченко.