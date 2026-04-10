Турнир по гонкам на радиоуправляемых моделях прошел в Нововоронеже

«Нужно поощрять развитие технических направлений в городе атомщиков. Кем бы ни стали наши дети в будущем, инженерные навыки пригодятся и дома, и на производстве. Нововоронежская атомная станция стремится к тому, чтобы в ее ряды в будущем вливались не просто молодые люди с дипломом инженера, а те, кто попробовал себя уже в роли рационализатора или изобретателя», — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.