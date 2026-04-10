В детском саду Перми загорелся электрощит из-за короткого замыкания

В одном из детских садов Кировского района Перми утром 8 апреля сработал программно-аппаратный комплекс «Стрелец Мониторинг»: на пульт поступил сигнал о пожаре. Об этом рассказали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия. После осмотра стало ясно, что причиной пожара стало короткое замыкание — огонь возник в распределительном навесном электрощите.
В ведомстве сообщили, что пожар в электрощитовой площадью 0,1 кв. м ликвидировали огнетушителем до приезда МЧС. Всего в ходе инцидента было эвакуировано 84 человека, в том числе 74 ребенка, пострадавших нет. Своевременная сработка противопожарной системы предотвратила разгорание пламени.