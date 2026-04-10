С работодателей Прикамья взыскали более 100 млн рублей долгов по зарплате

В общей сложности, приставы вели работу по более чем пяти тысячам дел, связанных с невыплатой зарплаты. Среди них — долги муниципальных предприятий. Так, наибольшая сумма задолженности была зафиксирована у МУП «КЛЮЧИ 2015» из города Кизел, где работникам не выплатили около 28 млн рублей. Также в числе крупных должников оказались МУП «ЯйваДом» с задолженностью в 17,5 млн рублей и МУП «Яйва-Водоканал», чьи долги превысили 9 млн рублей.