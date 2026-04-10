С работодателей Прикамья взыскали более 100 млн рублей долгов по зарплате

В 2025 году судебные приставы Пермского края взыскали более 104 млн руб. с недобросовестных работодателей.
Сумма превышает показатели предыдущего года на 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
В общей сложности, приставы вели работу по более чем пяти тысячам дел, связанных с невыплатой зарплаты. Среди них — долги муниципальных предприятий. Так, наибольшая сумма задолженности была зафиксирована у МУП «КЛЮЧИ 2015» из города Кизел, где работникам не выплатили около 28 млн рублей. Также в числе крупных должников оказались МУП «ЯйваДом» с задолженностью в 17,5 млн рублей и МУП «Яйва-Водоканал», чьи долги превысили 9 млн рублей.
Все эти средства принудительно взыскали и передали работникам, чьи права были нарушены.
Напомним, ранее приставы в Прикамье за год изъяли 342 автомобиля у пьяных водителей.