Пиковые сбросы на Волжской ГЭС в режиме спецпопуска начнутся на три дня раньше

Согласно новому графику, 11 апреля среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС составят 8000 м³/с, а затем в течение двух дней будут повышаться на 1000 м³/с. С 13 апреля сбросы будут увеличиваться уже на 2000 м³/с на протяжении восьми дней и к 21 апреля достигнут максимально установленных сбросов 26000 м³/с. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать шесть дней. Затем расходы начнут снижаться с 27 апреля на 2000 м³/с пока не достигнут 20000 м³/с. На таком уровне они останутся 29 и 30 апреля.