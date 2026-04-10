Зоны отдыха у воды начали приводить в порядок в Нижнем Новгороде

Благоустройство прибрежных зон отдыха Ленинского района стартовало в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городской мэрии.
В период общегородского субботника, который продлится с 5 апреля по 15 мая, активные работы по облагораживанию зон отдыха у воды идут полным ходом. Речь идет о территории Силикатного озера и Молитовского Затона.
На территории Молитовского Затона осуществляется реконструкция спасательной станции. В то же время, на Силикатном озере проводятся ремонтные работы лестничных спусков, осуществляется уход за зелеными насаждениями и очистка береговой линии.
Важно отметить, что обе эти зоны отдыха были созданы и оборудованы в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», а именно — федеральной целевой программы «Формирование комфортной городской среды».
Параллельно с этим, дорожные службы Ленинского района продолжают мероприятия по улучшению состояния улично-дорожной сети. В их задачи входит приведение в порядок обочин, уборка мусора и удаление излишней влаги. На сегодняшний день бригады работают на таких улицах, как Новикова-Прибоя, Норильская, Макарова, Заводская, Архитектурная, а также на Комсомольском шоссе.
Ранее 5 апреля начали городской месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде.