Дополнительные электрички Казань — Аэропорт назначат 12 апреля

Дополнительные поезда Казань — Аэропорт — Казань назначат 12 апреля в связи с концертом в МВЦ «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Содружество».

Источник: ИА Татар-информ

Электричка № 7602 из Казани отправится в 18.09 и прибудет на станцию Аэропорт в 18.40.

Поезд № 7603 со станции Аэропорт отправится в 21.42 и будет в Казани в 22.10.

Поезда проследуют без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.