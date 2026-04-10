Гнеушев провел выездное заседание комиссии по поддержке участников СВО в Городецком округе

В семье воспитывается маленький ребенок, супруге помогают родители, но важно оказать поддержку со стороны региона, в которой она нуждается. Андрей Гнеушев обсудил с супругой и мамой участника СВО, какая конкретно помощь им требуется. На месте всем ведомствам были даны соответствующие поручения. Кроме этого, с ноября 2025 года семья не получила из воинской части личные вещи бойца, которые им хотелось бы сохранить. Для решения этого вопроса будут подключены волонтеры, а также сделаны все возможные официальные запросы.