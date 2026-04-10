Гнеушев провел выездное заседание комиссии по поддержке участников СВО в Городецком округе

Первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел выездное заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей в городе Заволжье Городецкого муниципального округа. Для оценки, как на местах работает действующая система мер поддержки, он встретился с ветеранами специальной военной операции и семьей без вести пропавшего бойца.
В семье воспитывается маленький ребенок, супруге помогают родители, но важно оказать поддержку со стороны региона, в которой она нуждается. Андрей Гнеушев обсудил с супругой и мамой участника СВО, какая конкретно помощь им требуется. На месте всем ведомствам были даны соответствующие поручения. Кроме этого, с ноября 2025 года семья не получила из воинской части личные вещи бойца, которые им хотелось бы сохранить. Для решения этого вопроса будут подключены волонтеры, а также сделаны все возможные официальные запросы.
Андрей Гнеушев встретился и с ветеранами СВО, которые после участия в спецоперации вернулись к мирной жизни. Они смогли обсудить все волнующие вопросы, в частности, касающиеся оформления различных документов.
«В решение вопросов участников СВО и их близких должны быть включены представители всех региональных ведомств и администраций муниципалитетов. Необходимо индивидуально разбирать каждую историю на заседаниях межведомственных комиссий на местах, а при необходимости — выносить на региональный уровень, если этого требует ситуация. Все вопросы, которые прозвучали во время общения с семьей и ветеранами СВО в Заволжье, уже находятся в работе», — отметил Андрей Гнеушев.
После личных встреч на заседании МВК каждая жизненная ситуация была разобрана совместно со всеми задействованными ведомствами. В работе комиссии приняли участие министр социальной политики Нижегородской области, секретарь межведомственной комиссии Игорь Седых, руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова, управляющая отделением Социального фонда России по Нижегородской области Арина Садулина, руководитель Нижегородского комитета семей воинов Отечества Инна Наумова, а также представители профильных министерств и ведомств региона.
Глава местного самоуправления Городецкого округа Александр Мудров доложил, как выстроена на территории работа с участниками СВО и их семьями.
«Участник СВО после возвращения домой может обратиться с интересующим вопросом в любое учреждение: военкомат, управление соцзащиты, фонд “Защитники Отечества”. Как только мы получаем информацию о наличии какого-то запроса от ветерана, наша межведомственная комиссия, которая создана в округе, рассматривает его и определяет ответственного. На данный момент социальным обеспечением охвачены все вернувшиеся участники СВО. Активно вовлекаем ветеранов в общественно-политическую деятельность, работаем с ними через общественные организации, привлекаем к проведению спортивных мероприятий и к патриотическому воспитанию молодежи», — рассказал Александр Мудров.
Глава МСУ Володарского округа Дмитрий Третьяков доложил, как решаются вопросы семей бойцов и ветеранов СВО, обозначенные ранее на выездном заседании межведомственной комиссии в Володарске.
В ходе текущего заседания комиссии участники подробно разобрали все вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи участникам и ветеранам СВО. Также они обсудили проработку нового инструмента для качественной работы с участниками СВО и их близкими — социального портрета каждого, кто возвращается к мирной жизни. Это необходимо для более четкого и адресного применения существующих мер поддержки.
В работе комиссии принял участие и начальник территориального управления города Заволжье Андрей Куприянов, который сам является ветераном СВО. В связи с этим было важно услышать его позицию в темах, которые затронули в рамках работы комиссии. Андрей Куприянов — участник программы «Герои. Нижегородская область» (18+), где его наставником выступает Андрей Гнеушев.
После заседания Андрей Гнеушев провел личную встречу с Александром Мудровым и Андреем Куприяновым, на которой они обсудили вопросы, связанные с развитием города и качеством жизни людей, в том числе в части взаимодействия с участниками СВО и их семьями.