Вор украл из дома дочери Терешковой радиаторы и газовый баллон

Неизвестный грабитель проник в дом дочери космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева — Елены Терешковой. Проводятся оперативные действия, сообщили РБК в МВД Московской области.
Супруг Елены Терешковой Андрей в беседе с РЕН ТВ уточнил, что делом занимаются следователи. Мужчина похитил из дома водонагреватель, газовый баллон, стабилизатор и три радиатора. Общий ущерб составил 70 тыс. руб. Заявление в полицию также подал муж Терешковой, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.
В феврале из дома писательницы Татьяны Устиновой в Вятском украли драгоценности и другое имущество, включая бриллианты. Общая стоимость похищенного составляет около 10 млн руб.
