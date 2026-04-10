Более 300 тыс. жителей Новосибирской области выбрали «Активное долголетие»

Свыше 300 тысяч пожилых жителей Новосибирской области стали участниками программы «Активное долголетие», которая реализуется при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщил начальник управления организации социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития региона Дмитрий Журин.
«Сегодня мы наблюдаем принципиально новый подход к организации жизни старшего поколения. В регионе функционируют 15 государственных и 36 муниципальных учреждений социального обслуживания, которые непосредственно участвуют в реализации программы “Активное долголетие”», — отметил Дмитрий Журин.
Мероприятия программы направлены на интеграцию пожилых людей в различные сферы жизни: культуру, творчество, спорт и занятость. Акцент делается на развитие знаний и навыков в области компьютерной и финансовой грамотности, а также на повышение осведомленности о здоровье и активном образе жизни. Предусмотрено вовлечение пожилых граждан в добровольческую деятельность, создание условий для занятости, развитие инфраструктуры для качественной и безопасной жизни людей старшего возраста.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.