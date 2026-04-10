Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сегодня не будет!»: перед Пасхой калининградцы смели с прилавков белые яйца

Цены снизились, и люди запасались впрок.

Источник: Клопс.ru

В калининградских магазинах перед Пасхой пропали белые яйца. Корреспондент «Клопс» оценил предпраздничный ассортимент в центре города в пятницу, 10 апреля.

Сегодня не подвезут!

В палатках «Наш продукт» обстановка нервная. На вопросы о яйцах отвечают неохотно. По словам продавцов, после того как цены в сети перед праздником снизили, к ним «попёрли люди». Особенно запасливые брали по девять десятков. В палатке на Университетской, 2а, и на Барнаульской, 5б, стеллажи с яйцами практически пустые. В каждой остаётся около двух-пяти десятков цветных, и подвоз не планируется.

Только цветные.

В «Виктории» на Ленпроспекте, 30, цветных яиц вдосталь. Народ озадаченно толпится у стеллажей, приоткрывает контейнеры и разочарованно вздыхает.

— Что, совсем нет белых? Вот дела, а мне сегодня будут нужны, — вздыхает молоденькая блондинка.

— Я вчера на Багратиона нашла, — советует полненькая женщина с короткой стрижкой.

— Ну нет, я на такие подвиги не способна, — отвечает девушка.

Только цветные яйца предлагаются и в «Спаре» на Театральной, 21.

Не удалось найти нужный товар и в бакалеях у дома, и на Центральном рынке. Везде поголовно — светло-коричневые яички.

Что по ценам.

Перед Пасхой в Калининградской области снизили цены на яйца.