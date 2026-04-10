На строительство ФОКа с бассейном в Балтийске выделили почти 1,4 млрд рублей

На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Балтийске выделили 1,36 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение правительства Калининградской области опубликовали на сайте правовой информации.
Субсидию выделили из регионального бюджета. ФОК с бассейном планируют построить на Гвардейском бульваре, 29. Территория располагается в зелёном массиве рядом с пляжем. Площадь спортивного комплекса составит 4 879 квадратных метров. Реализовать проект рассчитывают в 2027—2029 годах.
В апреле 2022-го проект физкультурного комплекса получил положительное заключение экспертизы. Документацию разработала пермская компания «ИнвестПроект» за 7,5 миллиона рублей.
В 2023 году сообщали, что ФОК в Балтийске не могут начать строить из-за отсутствия финансирования. Тогда по проекту в здании планировали создать универсальный спортивный зал, скалодром и два бассейна. На втором этаже хотели обустроить залы для настольного тенниса, бокса и других видов спорта.