Валерий Мальцев покинул должность гендиректора компании «Ростсельльмаша»

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Валерий Мальцев, занимавший должность генерального директора с 2002 года, покинул свой пост.

На должность нового генерального директора назначен Александр Виноградов. Он начал профессиональную деятельность на заводе в 2001 году и на текущий момент имеет 25‑летний опыт работы в машиностроительной отрасли. До назначения на пост гендиректора «Ростсельмаша» Александр Виноградов с 2008 года возглавлял дивизион прицепной и навесной техники «Клевер», входящий в структуру компании.