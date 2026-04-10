Валерий Мальцев покинул должность гендиректора компании «Ростсельльмаша»

На должность нового генерального директора назначен Александр Виноградов. Он начал профессиональную деятельность на заводе в 2001 году и на текущий момент имеет 25‑летний опыт работы в машиностроительной отрасли. До назначения на пост гендиректора «Ростсельмаша» Александр Виноградов с 2008 года возглавлял дивизион прицепной и навесной техники «Клевер», входящий в структуру компании.