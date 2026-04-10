Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец Илона Маска приехал в Нижний Новгород

Бизнесмен встретился с переехавшими в Нижний Новгород иностранцами.

Источник: Комсомольская правда

Отец американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска — Эррол Маск — приехал в Нижний Новгород. Бизнесмен провел встречу с переселенцами из западных стран. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», присутствовавший на мероприятии.

В рамках встречи, организованной агентством «ОКА», Эррол Маск обсудил с переселенцами привлечение инвестиций в Нижегородскую область и реализацию совместных проектов в сферах бизнеса и сельского хозяйства.

Напомним, за последний год в Нижегородскую область переехало почти 100 человек из стран Западной Европы, США и Канады. Все это, в основном, высококвалифицированные специалисты и семьи с детьми.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше