Отец Илона Маска приехал в Нижний Новгород

Отец американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска — Эррол Маск — приехал в Нижний Новгород. Бизнесмен провел встречу с переселенцами из западных стран. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», присутствовавший на мероприятии.
В рамках встречи, организованной агентством «ОКА», Эррол Маск обсудил с переселенцами привлечение инвестиций в Нижегородскую область и реализацию совместных проектов в сферах бизнеса и сельского хозяйства.
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше