Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-руководителя ядерного центра в Сарове осудили за поборы с коллег

Валерий Челенко присвоил почти 3 миллиона рублей, которые подчиненные в РФЯЦ-ВНИИЭФ были вынуждены отдавать из своих премий.

Саровский городской суд вынес приговор бывшему руководителю Института физики взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, уточнив, что Валерий Челенко признан виновным в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

Следствие и суд установили, что в течение семи лет — с 2018 по 2025 год — Челенко вместе с сообщниками требовал от сотрудников подразделения передавать ему часть премиальных выплат. Опасаясь проблем на службе, подчиненные отдавали деньги наличными или переводами. Таким способом осужденный незаконно получил 2 920 300 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Суд назначил Валерию Челенко наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, ему на два года запретили занимать административные должности в организациях атомной энергетики и военно-промышленного комплекса.

