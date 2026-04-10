Экс-руководителя ядерного центра в Сарове осудили за поборы с коллег

Саровский городской суд вынес приговор бывшему руководителю Института физики взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, уточнив, что Валерий Челенко признан виновным в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.
Следствие и суд установили, что в течение семи лет — с 2018 по 2025 год — Челенко вместе с сообщниками требовал от сотрудников подразделения передавать ему часть премиальных выплат. Опасаясь проблем на службе, подчиненные отдавали деньги наличными или переводами. Таким способом осужденный незаконно получил 2 920 300 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Суд назначил Валерию Челенко наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, ему на два года запретили занимать административные должности в организациях атомной энергетики и военно-промышленного комплекса.
Ранее сообщалось, что нижегородского тренера снова признали невиновным в убийстве росгвардейца.