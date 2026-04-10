Пасхальные мероприятия в Москве для взрослых и детей: афиша, как будет работать транспорт, погода

12 апреля православные христиане отмечают Пасху — главный праздник в церковном календаре. В пасхальные дни в Москве проводятся фестивали, концерты, экскурсии и другие мероприятия. В центре столицы и округах откроется множество праздничных площадок, в храмах будут проходить крестные ходы и богослужения. Подробнее о пасхальных мероприятиях в Москве — в материале «Газеты.Ru».
Когда начинаются пасхальные празднования в Москве.
Основные пасхальные мероприятия в столице начинаются 12 апреля, в день празднования Светлого Воскресения Христова. В течение всей Светлой седмицы проходят праздничные богослужения в храмах, а на городских площадках — развлекательные мероприятия.
Согласно прогнозу погоды, в эти выходные температура составит +6…+9°C, возможен небольшой дождь.
Пасхальные фестивали в Москве.
* ~Юбилейный XXV Московский Пасхальный фестиваль~
Когда: 12 апреля — 10 мая
Фестиваль проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке правительства Москвы и министерства культуры РФ. Художественный руководитель фестиваля — дирижер, народный артист РФ Валерий Гергиев.
В этом сезоне у фестиваля самая масштабная и продолжительная программа за все время его проведения. Официальное открытие состоится 12 апреля в Большом театре. Будет представлена симфоническая программа из произведений Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского.
* ~Фестиваль «Пасхальный дар»~
Когда: 11−19 апреля
В рамках благотворительного фестиваля на площадках откроется «Домик добра», где каждый сможет передать вещи для бойцов СВО, детей из новых регионов России, корм и средства ухода за домашними животными. Организаторы уточняют: вещи должны быть новыми, с бирками и в упаковке.
На Тверской площади будет работать благотворительная ярмарка с товарами от подопечных НКО. Часть средств от продажи пойдет на помощь тяжелобольным детям, людям с ограниченными возможностями здоровья, жителям старшего возраста и животным. Для гостей мероприятия в Пальмовой оранжерее проведут творческие мастер-классы. Также на фестивальной сцене весь день будут выступать детские коллективы, кавер-группы, будут представлены музыкальные постановки.
На Пушкинской набережной в парке им. Горького 12 апреля также стартует благотворительная ярмарка, где можно будет приобрести товары ручной работы — вязаные пасхальные игрушки, свечи, шоперы, разрисованные обложки для документов и другие товары.
Фестиваль также пройдет на окружных площадках в разных частях Москвы и на территориях пяти столичных храмов. Узнать адреса площадок и расписание мероприятий можно на сайте.
* ~Пасхальный фестиваль в храме Святого Людовика~
Когда: 10 апреля — 8 мая
В программе музыкального фестиваля, который проходит в римско-католическом храме Святого Людовика, заявлены органные вечера, вокальная музыка и инструментальные ансамбли. Стоимость билетов — от 500 рублей.
* ~Фестиваль «Пасха в Архангельском»~
Когда: 12 апреля
Юных гостей фестиваля ждет анимационная интерактивно-развлекательная программа для детей «Пасхальный переполох» с квестами, играми и соревнованиями, а также кукольный спектакль «Теремок». Возле Колоннады будет работать выездная звонница. Взрослые смогут побывать на пасхальных чтениях и концерте ансамбля саксофонов.
Пасхальные мероприятия в парках Москвы.
* ~Пасхальный концерт в парке «Ходынское поле»~
Когда: 12 апреля, 15:00.
12 апреля на главной площади парка «Ходынское поле» состоится праздничный концерт «Воскресная радость». Прозвучат пасхальные мелодии, исполненные детским православным хором храма преподобного Сергия Радонежского, струнным квартетом солистов камерного оркестра и семейного инструментального ансамбля. Также участники представят танцевальные номера. Вход на мероприятие свободный.
* ~Мультимедийное шоу в парке «Зарядье»~
Когда: 10−12 апреля, по расписанию
На объекте «Матрешка Москвы» в парке Зарядье запустили мультимедийное шоу в честь Пасхи: каждый вечер медиаэкраны складываются в кулич высотой 22 метра. Конструкция также принимает форму пасхального яйца. Видео будут транслировать ежедневно до 12 апреля включительно в 19:15, 20:15, 21:15. Вход на территорию парка свободный.
* ~ «Светлая Пасха на городской ферме» на ВДНХ~
Когда: 12 апреля, с 11:00 до 19:00
В честь праздника Светлой Пасхи на Городской ферме ВДНХ организована развлекательная программа для детей и взрослых. Для участников проведут мастер-классы по созданию поделок из экологичных материалов, росписи по гипсу и дереву, обучению гончарному искусству.
В течение дня можно будет прогуляться по ферме и пообщаться с ее обитателями.
Расписание:
* в 11:30 — общение с кроликами;
Стоимость входного билета — 1300 ₽, для посетителей от 3 до 14 лет — 700 ₽
Пасхальные мероприятия в музеях Москвы.
* ~Пасхальные экскурсии в Музее ратной истории Москвы~
Когда: 12 апреля
12 апреля в музее проведут тематические сборные экскурсии, в рамках которых можно будет увидеть галереи митрополитов, а также узнать больше о Крутицком райском саду. Для посетителей будут организованы активности, в том числе «яичные горки» и другие игры, в которые играли еще наши предки. Группы собираются в 13:00 и 15:00, подробности можно узнать на сайте музея.
* ~Пасхальные программы в Музее Андрея Рублева~
Когда: 12, 19 апреля
Музей подготовил тематические пасхальные программы для детей и взрослых. Юным посетителям предлагают экскурсию «Образы Пасхи на иконах древнерусских мастеров» и спектакль «Краска для маленькой пташки», а на специальном мастер-классе ребята смогут создать собственную пасхальную открытку. Подробности — на сайте музея.
* ~Праздник Пасхи в Историческом музее~
Где: Красная площадь, д. 1.
В музее проходит экскурсия для школьников, посвященная главному православному празднику. Юных посетителей знакомят с храмовым зодчеством Древней Руси и Московского царства, традициями Пасхи. Ребята услышат народные песни и примут участие в играх.
Церковные службы на Пасху — 2026 в Москве.
В ночь на 12 апреля во всех столичных храмах будут проходить пасхальные богослужения. Примерно с 23:00 начинается Полунощница, затем Крестный ход, Пасхальная заутреня, Литургия. Расписание уточняйте на сайтах храмов.
* ~Храм Христа Спасителя~
Как добраться: м. «Кропоткинская», ул. Волхонка, 15.
23:00 — Полунощница
* ~Храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках~
Как добраться: м. «Пушкинская», Успенский пер., д. 4.
23:25 — Полунощница
* ~Храм святителя Николая Чудотворца в Кленниках~
Как добраться: м. «Лубянка», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар», ул. Маросейка, 5, стр. 2.
23:30 — Полунощница
* ~Храм Симеона Столпника на Поварской~
Как добраться: м. «Арбатская», Поварская ул., 5, стр. 1.
23:30 — Полунощница
* ~Храм Святителя Григория Неокесарийского~
Как добраться: м. «Полянка», Большая Полянка, 29А.
23:00 — Полунощница, Крестный ход
Как будет работать метро в Москве на Пасху.
В ночь на 12 апреля транспорт в Москве будет работать по особому режиму:
* метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00;
Кроме того, на Пасху будут курсировать дополнительные автобусы до 14 кладбищ.