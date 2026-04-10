Пасха-2026 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий на 12 апреля

анонсПасху в 2026 году отмечают 12 апреля. В этот день в Нижнем Новгороде запланирована большая программа мероприятий: крестный ход, освящение гигантского кулича весом 250 кг и царь-пасхи почти в 800 кг. Портал «Живем в Нижнем» собрал полную афишу пасхальных событий — от ночных богослужений до уютных встреч в «Заповедных кварталах».
Крестный ход.
В Нижнем Новгороде 12 апреля пройдет традиционный Пасхальный крестный ход. Шествие верующих начнется в 15:00 у Архангельского собора в Нижегородском кремле. Участники направятся от кремля по Зеленскому съезду к площади Народного единства, затем — по улице Рождественской, Канавинскому мосту и Стрелке к кафедральному собору Александра Невского.
Праздничное мероприятие будет сопровождаться пасхальными песнопениями и колокольным звоном. По завершении крестного хода у собора состоится праздник.
Фото: Нижегородская митрополия.
Гигантский кулич и царь-пасха.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий по окончании крестного хода освятит гигантский кулич и царь-пасху у кафедрального собора Александра Невского. Угощения, приготовленные по старинному рецепту, смогут попробовать все посетители.
Вес царь-пасхи — 780 килограммов, ее изготовят на княгининском молочном заводе в Нижегородской области. Высота пасхи составит один метр, она будет украшена орехами, изюмом, шоколадом.
Гигантский кулич уже более десяти лет выпекают на хлебозаводе в Нижнем Новгороде. Его вес — 250 кг, а высота — более одного метра. Выпечку украсят перламутровыми бусинами, цветочными веточками, помадкой и сахарными шариками. По традиции кулич готовят на опаре из множества яиц, масла, муки, изюма и сахара. Чтобы обеспечить равномерное пропекание, угощение изготавливают в несколько этапов, скрепляя слои сгущенкой. На приготовление уходит как минимум двое суток. После раздачи угощений гостей ждет концерт, организованный епархией.
Фото: Нижегородская митрополия.
Пасхальная ярмарка.
В этом году Пасхальная ярмарка будет проходить 10 и 11 апреля. Площадкой мероприятия станет площадь Советская — палатки расположат перед зданием районной администрации.
На ярмарке свою продукцию представят более 20 нижегородских производителей. Нижегородцы смогут приобрести яйца, куличи, молочную продукцию, мясо и рыбу, кондитерские изделия и продукцию народных промыслов. Торговые ряды будут работать с 9:00 до 18:00 в течение двух дней.
Фото: администрация Нижнего Новгорода.
Расписание богослужений на Пасху.
Главное пасхальное богослужение традиционно пройдет в кафедральном соборе Александра Невского на Стрелке. Торжественное служение Пасхальной полунощницы, Пасхальной утрени и Божественной литургии возглавит митрополит Георгий.
Праздничные богослужения в главном нижегородском соборе начнутся в 22:00 11 апреля. Богослужения запланированы и в других храмах: в ночь с 11 на 12 апреля и в сам день Пасхи они пройдут в 92 храмах Нижнего Новгорода:
в Староярмарочном соборе в 23:30 11 апреля состоится Полунощница, в 00:00 — Утреня, в 9:00 12 апреля — Поздняя Божественная литургия; В храме в честь Собора Пресвятой Богородицы на Рождественской 11 апреля в 22:00 состоится Божественная литургия; Всенощное бдение и Ночная Божественная литургия пройдут в Благовещенском монастыре 11 апреля в 21:00; В Вознесенском Печерском монастыре состоится Божественная литургия 12 апреля в 00:00.
С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.
Фото: nne.ru.
Пасхальная программа в Заповедных кварталах.
В нижегородских «Заповедных кварталах» подготовили специальную пасхальную программу «Этот светлый день» (12+). Она будет проходить в гостиной исторического дома Авдотьи Скворцовой на улице Короленко, 18.
Нижегородцам предлагают окунуться в атмосферу главного православного праздника, который отмечали на рубеже XIX-XX веков в домах и усадьбах. В рамках программы гостей ждет лекция от эксперта по историческим рецептам Юлии Поляковой о том, чем угощали на пасхальной неделе, какие подарки было принято дарить, как христосовались и подготавливали дом к празднику.
Участников также угостят куличом, пасхой, печеньем, пряниками и чаем из самовара. Специальную программу будут проводить с 12 по 18 апреля, вход на нее будет доступен по билетам.
Погода на Пасху.
В выходные, 11 и 12 апреля, в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода. В субботу, по прогнозам синоптиков, будет облачно, без осадков. Температура воздуха днем составит до +6℃, ночью похолодает до +4℃. В воскресенье сохранится пасмурная погода, днем возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +10℃.