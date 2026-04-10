Пасха-2026 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий на 12 апреля

Гигантский кулич уже более десяти лет выпекают на хлебозаводе в Нижнем Новгороде. Его вес — 250 кг, а высота — более одного метра. Выпечку украсят перламутровыми бусинами, цветочными веточками, помадкой и сахарными шариками. По традиции кулич готовят на опаре из множества яиц, масла, муки, изюма и сахара. Чтобы обеспечить равномерное пропекание, угощение изготавливают в несколько этапов, скрепляя слои сгущенкой. На приготовление уходит как минимум двое суток. После раздачи угощений гостей ждет концерт, организованный епархией.