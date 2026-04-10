ГК «ЮгСтройИнвест» стала генеральным партнёром конференции «Домклик-2026». 10 апреля в Новосибирске дала стартовала отраслевая конференцияDomclick Digital Day (Домклик Диджитал Дэй). Группа компаний «ЮгСтройИнвест» выступила ключевым генеральным партнёром события и продолжит поддерживать проект в течение всего года: предстоящие встречи запланированы на июнь в Самаре и на декабрь в столице.
На секции, посвящённой девелопменту, было представлено исследование «Домклик» под названием «ДНК современного покупателя: какой продукт нужен клиенту сегодня».Эксперты ГК «ЮгСтройИнвест» включились в дискуссию, опираясь на данные анализа рынка жилой недвижимости. Совместно с представителями «Домклик», «Т-Банка» и застройщика «А101» они обсудили трансформацию продукта в соответствии с актуальными ожиданиями аудитории, а также стратегии, которые региональные девелоперы применяют в ответ на новые рыночные реалии.
Спикеры компании обозначили три вектора адаптации: квартирография, архитектурно-планировочные решения и формирование комфортной жизненной среды.
Конфигурация жилья гибко корректируется с учётом локальных предпочтений, планировочные решения становятся более функциональными и эргономичными, а приоритет отдаётся качественному благоустройству: озеленению территорий, организации дворов без автомобильного трафика, созданию современных детских и спортивных зон, а также обеспечению безбарьерной среды.
Рассуждая о сервисных стандартах 2027 года, представители «ЮгСтройИнвест» подчеркнули: сегодня заказчики ориентированы на комплексные решения «в одном окне». Быстрота процессов, открытость и минимизация бюрократических препятствий — именно эти критерии становятся определяющими для покупателей.
Статус партнера Domclick Digital Day подтверждает: под руководством генерального директора Юрия Иванова «ЮгСтройИнвест» не просто отслеживает отраслевые тренды, но и активно влияет на формирование профессиональной повестки, задавая новые ориентиры в сфере жилищного строительства.
