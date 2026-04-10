Дуров обвинил WhatsApp в обмане пользователей: другие иски и претензии

В 2021 году ирландская комиссия по защите данных оштрафовала WhatsApp на €225 млн за недостаточную прозрачность в вопросах сбора и использования персональных данных. Согласно решению комиссии, WhatsApp предоставлял лишь 41% предписанной информации пользователям и никакой информации — тем, кто не является пользователем. WhatsApp не согласился с решением и назвал штраф несоразмерным. В ноябре 2024 года компания дошла с этим спором до суда ЕС, а в феврале 2026 года добилась права оспорить штраф.