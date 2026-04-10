Дуров обвинил WhatsApp в обмане пользователей: другие иски и претензии

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что WhatsApp, принадлежащий Meta (признана в России экстремистской и запрещена), читает сообщения пользователей и передает данные третьим лицам. Он сослался на коллективный иск к Meta и WhatsApp.
Как пишет The Washington Post, иск подала юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan от имени семи пользователей WhatsApp из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР. Истцы со ссылкой на «смелых информаторов» утверждают, что сотрудники WhatsApp могли направлять запросы инженерам на выгрузку сообщений конкретного пользователя.
WhatsApp отверг обвинения. Представитель компании Карл Вуг назвал иск необоснованным. По его словам, жалоба была подана исключительно ради привлечения внимания СМИ. А специалисты по информационной безопасности отметили нехватку доказательств.
Как устроено шифрование в WhatsApp.
В апреле 2016 года мессенджер внедрил сквозное шифрование для личных и групповых чатов, а также звонков. Это означает, что сообщение шифруется на устройстве отправителя и расшифровывается только на устройстве получателя.
При этом сквозное шифрование защищает именно содержание обычной переписки, отмечается на сайте WhatsApp. Если пользователь отправляет жалобу на сообщение, то оно уходит на рассмотрение мессенджеру. Кроме того, при переписке с бизнес-аккаунтами сообщение доставляется в инфраструктуру, выбранную бизнесом, и дальнейшая обработка зависит уже от того, как компания хранит и использует эти сообщения.
Другие разбирательства вокруг WhatsApp.
В 2021 году ирландская комиссия по защите данных оштрафовала WhatsApp на €225 млн за недостаточную прозрачность в вопросах сбора и использования персональных данных. Согласно решению комиссии, WhatsApp предоставлял лишь 41% предписанной информации пользователям и никакой информации — тем, кто не является пользователем. WhatsApp не согласился с решением и назвал штраф несоразмерным. В ноябре 2024 года компания дошла с этим спором до суда ЕС, а в феврале 2026 года добилась права оспорить штраф.
Отдельный резонанс вызвало расследование ProPublica, опубликованное в 2021 году. Издание сообщило, что при жалобе на сообщение часть переписки может передаваться на проверку модераторам и подрядчикам. WhatsApp и ранее сообщал, что при жалобе сервис получает часть последних сообщений из переписки. Теперь в справке прямо сказано, что при жалобе WhatsApp получает до пяти последних сообщений из чата.
Иски подают и бывшие сотрудники. В 2025 году экс-руководитель кибербезопасности WhatsApp Аттаулла Байг подал иск к Meta, заявив, что слишком большое число инженеров имело доступ к чувствительным данным пользователей. Meta отвергла обвинения и заявила, что Байг искажает факты. В марте 2026 года суд в США отклонил иск.
Помимо судебных споров, WhatsApp становился участником историй о шпионском ПО. В 2019 году мессенджер подал иск против израильской NSO Group, разработчика Pegasus, заявив, что через уязвимость приложения были атакованы около 1,4 тыс. пользователей. В 2025 году Meta выиграла у разработчика Pegasus около $168 млн.
Претензии российских властей к WhatsApp.
В России претензии к WhatsApp касались локализации данных, удаления запрещенного контента и исполнения требований регулятора. В августе 2021 года мессенджер впервые оштрафовали на 4 млн руб. за отказ локализовать данные российских пользователей, а в 2022 году — еще на 18 млн руб. за повторное нарушение.
В 2023 году WhatsApp привлекли к ответственности за неудаление запрещенного контента. Тогда же ввели штрафы для банков и госструктур за использование иностранных мессенджеров для передачи данных. В апреле 2025 года Роскомнадзор впервые оштрафовал банк за пересылку информации через WhatsApp, а в мае мессенджер получил штраф 800 тыс. руб. за неисполнение обязанностей организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями.
В 2024 году WhatsApp включили в реестр организаторов распространения информации — это означает, что мессенджер обязан предоставлять госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки.
В августе 2025-го РКН ограничил звонки через WhatsApp, объяснив это борьбой с мошенничеством и преступностью. В октябре того же года Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении работы мессенджера, а в декабре предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp за невыполнение требований российского законодательства.
