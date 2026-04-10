Арестованного вице-мэра Челябинска уволили

Заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова уволили с занимаемой должности после ареста по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
По словам источника, Астахова освободили от должности 10 апреля.
Александр Астахов занимал должность заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству с октября 2019 года. До этого он был заместителем директора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-западном федеральном округе» Управления делами Президента России.
Сотрудники ФСБ задержали чиновника 28 марта. Вместе с ним силовики задержали начальника управления ЖКХ администрации Челябинска Вадима Храмцова. На следующий день суд отправил их под стражу до 28 мая.
Как писал портал «74», Астахов и Храмцов проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Следователи возбудили уголовное дело в сентябре 2025 года по факту хищения бюджетных средств ООО «Проектные решения» и МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведение» (МУП «ПОВВ»). По данным следствия, материальный ущерб составил более 15 млн руб.
Кроме того, против Астахова возбудили еще одно уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса). По версии следствия, в 2022 году чиновник возглавлял комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС. Тогда он неэффективно распределил бюджетные средства на проведение работ в многоквартирном доме. Ранее комиссия приняла решение расселить жителей дома в связи с его непригодностью для проживания.
