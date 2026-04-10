В Калининграде подросток-хулиган «заминировал» торговый центр, позвонив с телефона подруги

14-летний школьник уже признался в том, что так хотел пошутить.

В Калининграде подросток-хулиган с телефона подруги позвонил в экстренные службы и сообщил о том, что один из торговых центров города заминирован.

Отряды быстрого реагирования тут же выехали по тревоге, были обследованы торговые центры, расположенные в Московском районе города, но опасных предметов и веществ не нашли.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, телефонного хулигана нашли.

14-летний школьник уже признался, что позвонил ради шутки. Заведено уголовное дело. Решается вопрос о постановке подростка на учет.