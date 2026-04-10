В Башкирии река Ар вышла из берегов, но селам ничего не угрожает

Глава муниципалитета призвал жителей прибрежных зон к вниманию и взаимовыручке.

Источник: Комсомольская правда

В Балтачевском районе Башкирии река Ар вышла из берегов. Угрозы для населенных пунктов нет, местные власти ведут круглосуточный мониторинг. Глава муниципалитета Ильгиз Субушев сообщил, что из-за обильных снегопадов зимой и дождливой осени уровень воды в районе оказался выше среднего многолетнего значения.

Он пояснил, что мост у села Староиликеево — одна из постоянных точек наблюдения. На текущий момент река уже вышла из берегов, поэтому он попросил жителей прибрежных зон быть внимательными. Власти, в свою очередь, продолжают круглосуточно следить за обстановкой. Субушев подчеркнул, что сейчас главное — спокойствие, терпение и взаимовыручка.