Будущее платформенной экономики: как маркетплейсы меняют торговлю

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов отметил, что классический ретейл все чаще сам использует платформенные технологии, а ключевым эффектом цифровой торговли становятся скорость, масштаб и «безграничная полка». При этом, по его словам, именно эта модель ставит новые вопросы перед регулятором: от контроля ассортимента до оценки рисков для продовольственной безопасности. «Идеальная картинка для нас — это многоформатная торговля», — подчеркнул Кузнецов.