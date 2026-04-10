Будущее платформенной экономики: как маркетплейсы меняют торговлю

Доля электронной торговли в России выросла до примерно четверти всего ретейла, а маркетплейсами уже пользуются более 80% россиян. В специальном выпуске программы «Технологии и тренды» на Радио РБК журналист РБК Аркадий Глушенков и замминистра промышленности и торговли Василий Шпак обсудили, как платформенная модель меняет торговлю, ценообразование и подходы к регулированию рынка.
Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов отметил, что классический ретейл все чаще сам использует платформенные технологии, а ключевым эффектом цифровой торговли становятся скорость, масштаб и «безграничная полка». При этом, по его словам, именно эта модель ставит новые вопросы перед регулятором: от контроля ассортимента до оценки рисков для продовольственной безопасности. «Идеальная картинка для нас — это многоформатная торговля», — подчеркнул Кузнецов.
Отдельное внимание участники программ уделили технологической стороне платформенной экономики. Генеральный директор MTS Web Services Павел Воронин заявил, что главным преимуществом платформ остаются данные и сетевой эффект, а следующим этапом развития могут стать ИИ-ассистенты, которые будут сами подбирать для пользователя товар по цене, сроку доставки и другим параметрам. По его оценке, «искусственный интеллект — это новые платформы», вокруг которых уже формируется новая экосистема сервисов.