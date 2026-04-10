Ремонтник Аксёнов назвал главные ошибки самостоятельного ремонта

Ремонт своими силами — это популярный способ сэкономить, но часто он оборачивается непредвиденными тратами, испорченными материалами и даже большими расходами, чем при обращении к профессионалам. Важно понимать, какие задачи можно выполнить самостоятельно, а какие требуют опыта и специальных знаний.
Планирование — это основа успешного ремонта, рассказал 360.ru эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксёнов. Перед началом ремонта необходимо продумать планировку помещения: как будет расставлена мебель, где будут расположены розетки, выключатели, техника и освещение. Также важно учесть сценарии использования помещения: например, где будет зона для чтения, что будет включаться утром, а что — вечером.
При выборе материалов для отделки важно продумать, что будет лежать на полу, на стенах и потолке в каждом помещении. Главная ошибка новичков — начать делать и по ходу разобраться. Это почти всегда ведёт к переделкам, часто дорогостоящим, продлению сроков ремонта и затягиванию всех процессов.
Ремонтные работы следует выполнять в определённом порядке, от простого к сложному:
1. Демонтаж.
2. Планировка помещения: расстановка мебели, прокладка коммуникаций.
3. Возведение стен (при необходимости).
4. Штукатурка.
5. Проведение электрики и водоснабжения.
6. Стяжка пола.
7. Укладка плитки.
8. Малярные работы.
9. Работа с полами: наливные полы, укладка ламината или паркета.
10. Установка дверей.
11. Монтаж света.
12. Расстановка мебели.
Что можно сделать самостоятельно.
Демонтаж — это один из этапов, с которым справится практически любой человек. Если ремонт делают в вторичном жилье, важно обратить внимание на коммуникации в полу и на потолке, водоснабжение и канализацию. Потому что электрика от соседей может проходить в полу, поэтому демонтировать стяжку нужно аккуратно, чтобы не повредить провод, объясняет Аксёнов.
Можно ломать всё, кроме несущих стен. Возводить стены можно самостоятельно, посмотрев обучающие видео в интернете.
Укладка плитки — это ещё один этап, который можно выполнить своими силами. Необязательно покупать все инструменты сразу — можно взять плиткорез в аренду и попробовать порезать плитку и уложить несколько секторов.
Новичку лучше покупать материалы с запасом, так как из-за неопытности может быть много отходов и испорченной плитки. Также на этот этап работы нужно заложить много времени. Если сроки поджимают, лучше обратиться к профессионалам.
Малярные работы можно выполнить самостоятельно, если планируется поклейка плотных флизелиновых обоев. Для этого потребуется сделать несколько слоёв малярки, зашпаклевать и зашкурить стены.
Если планируется гладкая покраска стен, то новичку с этим вряд ли удастся справиться, так как потребуются идеально ровные стены. В этом случае лучше пригласить бригаду маляров.
Плинтусы лучше устанавливать после сборки и установки шкафов, чтобы их не пришлось придвигать вплотную к стене.
Наливные полы — это ещё один этап, который можно выполнить самостоятельно. Как правило, они самовыравнивающиеся.
Укладка ламината или кварцвинила также не требует специальных навыков.
Финальные работы, такие как установка розеток, выключателей и сборка мебели, также можно выполнить самостоятельно.
Инструменты и материалы.
Для самостоятельного ремонта понадобятся следующие инструменты:
Шуруповёрт.
Перфоратор.
Болгарка.
Уровень (лазерный или правила).
Рулетка.
Также потребуются расходные материалы, такие как шпатели, валики, кисти, тазы, вёдра и т.д.
Аксёнов рассказал, что электроинструмент можно взять в аренду, а вот расходники придётся покупать, потому что обычно их хватает только на один ремонт.
Что доверить профессионалам при ремонте.
Ремонт требует знаний и навыков. Вот виды работ, которые лучше доверить профессионалам:
Нанесение штукатурки. Это трудоёмкая работа, которую лучше выполнять механизированным способом. Специалисты сэкономят время и деньги, а покрытие высохнет быстрее.
Электрика и сантехника. Неправильный монтаж может привести к опасным последствиям. Электрик проверит всю проводку и соберет щиток, а сантехник проведёт опрессовку системы.
Стяжка пола. Профессионалы используют механизированные инструменты, что позволяет сделать работу быстрее и качественнее.
Установка дверей. Профессионалы имеют опыт и инструменты для правильной установки. Доверьте эту задачу профессионалам, особенно если двери дорогие. Бюджетные двери можно установить самостоятельно, купив все необходимое.
Частые ошибки при ремонте своими руками.
1. Отсутствие подготовки основания перед отделкой.
Перед началом отделочных работ необходимо обеспылить основание и нанести грунтовку. Это поможет улучшить адгезию материалов и предотвратить появление трещин и сколов.
2. Экономия на черновых материалах.
Покупка дешевых материалов может привести к тому, что они будут трескаться, отваливаться или люфтить во время ремонта. Лучше потратить немного больше на качественные материалы, которые прослужат дольше.
3. Игнорировать инструкции.
Важно читать инструкции на все материалы, а также следовать рекомендациям производителя. Это поможет избежать нарушения технологий и обеспечит высокое качество ремонта.
4. Не проверять уровень полов, стен и углов.
Перед началом монтажа плитки, керамогранита или мебели необходимо проверить уровень полов, стен и углов. Это поможет избежать неровностей и обеспечит ровную поверхность.
5. Планировать бюджет впритык.
При составлении сметы необходимо учитывать возможные непредвиденные расходы. Лучше добавить к готовой смете 20−30%, чтобы избежать нехватки средств в процессе ремонта.
5. Нежелание фиксировать скрытые коммуникации.
Перед началом ремонта необходимо зафиксировать скрытые коммуникации, такие как электропроводка и трубы. Это поможет избежать повреждений при монтаже и обеспечит удобство в будущем.