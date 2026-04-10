ГАИ предупредила белорусских водителей о штрафе 90 рублей за это действие в авто

О штрафе от одной до двух базовых величин, или от 45 до 90 рублей, за выброшенный из автомобиля мелкий бытовой мусор предупредило УВД Брестского облисполкома.
Сотрудники ГАИ отметили, что любой предмет, выброшенный из транспортного средства на скорости, превращается в потенциальную угрозу, может попасть в лобовое стекло следующего позади автомобиля и спровоцировать аварию.
Особую опасность подобные действия представляют для мотоциклистов и велосипедистов. Кроме того, мусор на проезжей части также может стать причиной потери управления автомобилем.
