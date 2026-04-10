Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

3,5 тысячи человек будут следить за безопасностью на Пасху в Ростовской области

Донских полицейских, спасателей и казаков задействуют в охране порядка на Пасху.

Источник: Комсомольская правда

На Пасху охрану общественного порядка в Ростовской области обеспечат более 3,5 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

11 и 12 апреля полицейские будут нести службу вместе с сотрудниками Росгвардии, МЧС, представителями казачьих и народных дружин, частных охранных организаций, а также органов местного самоуправления.

За безопасностью будут следить в местах массового скопления людей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.