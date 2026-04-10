3,5 тысячи человек будут следить за безопасностью на Пасху в Ростовской области

На Пасху охрану общественного порядка в Ростовской области обеспечат более 3,5 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
11 и 12 апреля полицейские будут нести службу вместе с сотрудниками Росгвардии, МЧС, представителями казачьих и народных дружин, частных охранных организаций, а также органов местного самоуправления.
За безопасностью будут следить в местах массового скопления людей.
