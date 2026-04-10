В Татарстане для пострадавших от наводнения дагестанцев собрали 3 млн рублей

Особую активность проявляют мухтасибаты и мечети Духовного управления мусульман республики. Они организуют прихожан на централизованную поддержку дагестанцев через Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ.
Общими усилиями удалось собрать еще полтора миллиона рублей сверх ранее привлеченных средств. Арский мухтасибат от имени местных мусульман дополнительно предоставил четыре тонны бутилированной питьевой воды. Таким образом, общий объем денежных пожертвований достиг трех миллионов рублей.
Сбор средств продолжается. Фонд работает в тесном взаимодействии с полномочным представителем Дагестана в Татарстане Муслимом Муслимовым и Благотворительным фондом «Инсан», который с первого дня стихии оказывает помощь пострадавшим на месте.