В Пасхальную ночь в центре Москвы перекроют несколько улиц

Несколько улиц в центре Москвы перекроют на время пасхальных богослужений в ночь с 11 на 12 апреля, сообщил департамент транспорта столицы.

Источник: РБК

Перекрытия затронут улицы в районе храма Христа Спасителя. Ограничат движение и в районе улицы Петровка.

В частности, движение будет закрыто:

По Саймоновскому проезду с 16:00 11 апреля до 04:00 12 апреля;

По улице Волхонка от Саймоновского проезда до улицы Ленивка с 18:00 11 апреля до 04:00 12 апреля;

По улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка.

С 00:01 до 00:15 12 апреля проезд ограничат:

В Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровка;

Па Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровка;

На улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка.

3 апреля департамент транспорта анонсировал перекрытие движения на определенных улицах вблизи кладбищ в дни православных праздников.

9 апреля столичная мэрия проинформировала об изменении графика работы общественного транспорта: 12 апреля метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00. До 03:30 будут ходить 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев, доступны будут и 18 постоянных ночных маршрутов. Дополнительно на Пасху и Красную горку (19 апреля) будут курсировать автобусы до 14 кладбищ, на Радоницу (21 апреля) — до 11.

