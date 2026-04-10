В Пасхальную ночь в центре Москвы перекроют несколько улиц

Несколько улиц в центре Москвы перекроют на время пасхальных богослужений в ночь с 11 на 12 апреля, сообщил департамент транспорта столицы.
Перекрытия затронут улицы в районе храма Христа Спасителя. Ограничат движение и в районе улицы Петровка.
В частности, движение будет закрыто:
По Саймоновскому проезду с 16:00 11 апреля до 04:00 12 апреля;
По улице Волхонка от Саймоновского проезда до улицы Ленивка с 18:00 11 апреля до 04:00 12 апреля;
По улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка.
С 00:01 до 00:15 12 апреля проезд ограничат:
В Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровка;
Па Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровка;
На улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка.
3 апреля департамент транспорта анонсировал перекрытие движения на определенных улицах вблизи кладбищ в дни православных праздников.
9 апреля столичная мэрия проинформировала об изменении графика работы общественного транспорта: 12 апреля метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00. До 03:30 будут ходить 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев, доступны будут и 18 постоянных ночных маршрутов. Дополнительно на Пасху и Красную горку (19 апреля) будут курсировать автобусы до 14 кладбищ, на Радоницу (21 апреля) — до 11.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.