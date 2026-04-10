В Пасхальную ночь в центре Москвы перекроют несколько улиц

9 апреля столичная мэрия проинформировала об изменении графика работы общественного транспорта: 12 апреля метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00. До 03:30 будут ходить 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев, доступны будут и 18 постоянных ночных маршрутов. Дополнительно на Пасху и Красную горку (19 апреля) будут курсировать автобусы до 14 кладбищ, на Радоницу (21 апреля) — до 11.