Двухдневная Пасхальная ярмарка открылась в Нижнем Новгороде

Более 20 сельхозпроизводителей представили свою продукцию на Пасхальной ярмарке (0+), которая проходит в Нижнем Новгороде на площади Советской перед зданием районной администрации. Ярмарка будет работать 10 и 11 апреля с 09:00 до 18:00.
Свои товары и изделия представили предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерские и личные подсобные хозяйства, организации нижегородского Облпотребсоюза.
Площадку посетил заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Хомутов.
«Ярмарка перед светлым праздником Пасхи проходит уже не один десяток лет. Организация таких мероприятий — одна из мер поддержки бизнеса, реализуемая правительством Нижегородской области. Участники могут предложить нижегородцам и гостям города свою продукцию, наладить связи, расширить базу клиентов. А покупатели — ознакомиться с товарами местных производителей и возвращаются к уже полюбившимся», — рассказал он.
На ярмарке представлен широкий ассортимент продукции местных производителей: куличи, яйца, мясная, молочная, рыбная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также изделия народных художественных промыслов и другие товары.
«На Пасхальной ярмарке наши фермеры, мастера и предприниматели могут поделиться результатом своего труда и таланта. Все товары отличаются высоким качеством и индивидуальным подходом к производству. Желаю жителям и гостям города приятных покупок и отличного настроения», — сказала директор департамента развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода Наталия Федичева. «Представителям малого бизнеса сложно попасть на прилавки крупных торговых сетей из-за небольших объемов производства, при этом спрос на натуральную фермерскую продукцию среди населения остается высоким. Чтобы дать дополнительную возможность фермерам продавать свою продукцию без посредников широкому кругу населения, в области регулярно проводятся ярмарки — это востребованное сельхозпроизводителями направление, которое помогает им презентовать свой товар, найти покупателей и новых партнеров. Торговые места для фермеров предоставляются на льготных условиях, поэтому на ярмарках нижегородцы могут приобрести местные экологически чистые продукты в широком ассортименте без наценок», — отметил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий (фракция «Единая Россия») Игорь Тюрин.
В свою очередь, директор АНО «Центра поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода» Кирилл Гриднев отметил, что Пасхальная ярмарке — «это не просто торговля, а наш общий вклад в развитие локальной экономики и сохранение семейных традиций».
Посетитель ярмарки Анна Богатырева рассказала, что посещает ее ежегодно:
«Нравится шатковская продукция, котлетки их. В прошлый раз много видов взяли на пробу, а сегодня пришла уже за конкретным товаром. Колбасы нравятся, рыбка. Обязательно кулич возьму».
Организаторами ярмарки выступают министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и АНО «Центр поддержки предпринимательства» Нижнего Новгорода.