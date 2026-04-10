В Калининграде 14-летний подросток «зашутковал» ложным сообщением о минировании торгового центра

В дежурную часть Отдела МВД России по Московскому району поступил звонок от оператора экстренных служб: неизвестный сообщил о минировании одного из торговых центров. Немедленно были обследованы все торговые объекты в районе. Никаких опасных предметов и веществ обнаружено не было. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что ложный звонок сделал 14-летний местный житель.