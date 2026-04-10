Сезон охоты на боровую дичь откроется на юге Нижегородской области с 11 апреля

С 11 апреля охотникам можно будет добывать боровую дичь в южной зоне Нижегородской области, а с 18 апреля — и в северной зоне. Об этом рассказали в региональном Минлесхозе.
Общий период охоты в каждой зоне составляет 10 дней. В это время охотники смогут добывать глухарей, тетеревов и вальдшнепов.
«Охотиться можно в общедоступных охотничьих угодьях, но только при наличии полного комплекта соответствующих документов: действующего охотбилета, разрешения на хранение и ношение оружия, а также разрешения на добычу охотничьих ресурсов», — отметили в министерстве.
Весной действуют строгие ограничения по способам охоты. Вальдшнепов можно добывать только на вечерней тяге, тетеревов — только на току из укрытия, а глухаря — на току с подхода.
Напомним, до 10 мая в Нижегородской области можно охотиться на на селезней с использованием живых подсадных (манных) уток.